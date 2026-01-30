Lazio, Bonanni racconta: "Lotito? Ho vissuto una contestazione simile..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare delle protagoniste in Europa, chi in positivo chi in negativo, ma anche della situazione in casa biancoceleste. Ecco di seguito le sue parole:

LOOKMAN E ROMAGNOLI - "L'arrivo di Raspadori era in previsione di una cessione di Lookman, anche se pensavo potesse accadere più a Giugno. Non mi stupisce il fatto che il calciatore stia pensando ad un discorso anche economico. Romagnoli invece a livello di età è già più avanti e l'offerta sarebbe di diciotto milioni di ingaggio in tre anni. Sono cifre importanti".

SITUAZIONE LAZIO - "È un silenzio che sicuramente non porterà a niente di ciò che i tifosi si aspettano. Ormai tutti abbiamo imparato a conoscere Lotito come persona; lui è un muro di gomma che prosegue sempre per la sia linea. Siamo alle solite, ma alla fine lui continuerà a fare ciò che ha sempre fatto. È vero che negli ultimi quindici anni la Lazio è una delle società che ha vinto di più dopo Juventus e Inter, ma la verità è che l'amore con il presidente non è mai sbocciato: II fatto che la gente non venga allo stadio è chiaramente sempre triste. In carriera ho vissuto a Bari una contestazione simile contro i Matarrese e avere trentasette paganti in uno stadio da cinquantamila è stata veramente dura. Spero che questa cosa finisca presto".