"Adrian è a Roma": il primo post della Lazio per Przyborek - FT
30.01.2026 14:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
"Adrian è qui". Si legge così nel post condiviso dalla Lazio per Przyborek, giovane talento polacco, arrivato in queste ore a Roma per iniziare una nuova avventura in biancoceleste. Il classe '07 è giunto all'aeroporto di Fiumicino. Subito dopo foto di rito con la sciarpa della Lazio, il primo "Forza Lazio" e via di corsa nella Capitale, dove domani si sottoporrà alle visite mediche. Di seguito il post:
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.