Champions League 2025/26: le avversarie delle italiane ai Playoff
Si sono tenuti i sorteggi dei Playoff di Champions League, che hanno coinvolto tre delle quattro squadre italiane originariamente qualificate. Dopo un piccolo discorso introduttivo del presentatore Pedro Pinto e un video riassuntivo dell'ultima giornata della fase di campionato e delle 16 squadre che si giocheranno l'accesso agli Ottavi, sono saliti sul palco il vice segretario generale della UEFA Giorgio Marchetti e la leggenda francese Robert Pires, designato per il sorteggio delle partite.
L'Atalanta sfiderà il Borussia Dortmund per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions, mentre la Juventus dovrà vedersela col Galatasaray. Infine l'Inter, che ha concluso il girone unico del torneo al decimo posto, ha pescato il Bodo/Glimt.
Quando si giocano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Le sfide prevedono una partita di andata e una di ritorno; in linea di principio, la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa. In linea di massima, ogni squadra giocherà una volta il martedì e una il mercoledì.
Andata: 17/18 febbraio 2026
Ritorno: 24/25 febbraio 2026