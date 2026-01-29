Lazio, chi è Schjelderup: il talento norvegese che segna al Real Madrid

Rivoluzione in attacco. La Lazio cerca nuovi colpi nel reparto offensivo: sono tutti in bilico e non si eslcudono altri acquisti. L'ultimo nome su cui puntano forte a Formello è quello di Andreas Schjelderup del Benfica.

PROFILO - Esterno sinistro, classe 2004. È nato e cresciuto a Bodo, in Norvegia, nelle giovanili del Bodo/Glimt, da cui è passato al Nordsjælland. In Danimarca si è consacrato come uno dei migliori talenti in circolazione, attirando l'interesse del Benfica che ha deciso di puntare su di lui nel 2023. Dopo aver passato un altro anno in prestito nel campionato danese, è tornato in Portogallo: fin qui ha collezionato 4 gol e 3 assist in 26 partite stagionali, per un totale di 1.234 minuti giocati (compresa la Champions League).

CARATTERISTICHE - È un attaccante molto tecnico e bravo nel dribbling, soprattutto nell'uno contro uno. Parte dalla fascia sinistra, punta spesso l'uomo e tende ad accentrarsi. È destro, gioca a piede invertito per calciare o servire assist ai suoi compagni. In carriera ha fatto anche l'attaccante centrale; è molto abile sui calci piazzati.

LA CHAMPIONS - Ha appena vissuto una notte da sogno contro il Real Madrid in Champions League, segnando due gol nel 4-2 del Benfica. La rete nel finale, che ha regalato la qualificazione ai playoff alla squadra di Mourinho, è stata del portiere Trubin. Ma Schjelderup è stato nominato come MVP del match.

LO VOGLIONO TUTTI - In passato è stato accostato a tantissime squadre. Le più recenti sono soprattutto italiane, come Parma e Roma. Ma su di lui c'è anche il Brugge. In estate è stato cercato da Como, Juventus, Bologna e Lipsia, tra le altre. All'età di 16 anni ha addirittura rifiutato il Liverpool (la squadra del suo cuore) per continuare la sua crescita al Nordsjælland.

I PARAGONI - Dalle prime stagioni vissute in Danimarca, Schjelderup è stato paragonato a Jack Grealish per il suo modo di giocare. In molti, però, hanno visto delle somiglianze anche con Eden Hazard e il suo connazionale Martin Ødegaard.