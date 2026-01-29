Calciomercato Lazio | Noslin, quante richieste! Ora ci provano Monaco e Bologna

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Tijjani Noslin rischia di finire fuori dalla Lazio proprio negli ultimi giorni di mercato. Il motivo è legato all'arrivo di Daniel Maldini dall'Atalanta: In attacco ora sono troppi e l'olandese è il primo indiziato a lasciare la Capitale. Già in estate aveva rischiato di andare via, poi il mercato bloccato in entrata ha frenato ogni possibilità (c'erano PSV e Ajax). Ora per lui ci sono stati diversi sondaggi, anche dall'Italia.

Vi abbiamo raccontato dell'interesse della Fiorentina, che poi però non si è mai fatta avanti in maniera concreta, e del Torino, che si è mosso su richiesta di Baroni. C'è stato un incontro tra gli agenti dell'ex Verona e il diesse granata Petrachi, era arrivata anche una proposta di scambio con Zapata (rifiutata). La pista si è raffreddata quasi subito per la troppa distanza tra richiesta e offerta.

Dalla Serie A hanno fatto un sondaggio (non approfondito) anche Cagliari e Parma. Ma chi è mosso con più sicurezza è stato il Bologna, che però non si muoverà senza prima aver ceduto qualcuno (Dominguez e Dallinga su tutti). Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono previsti nuovi contatti con l'entourage di Noslin nelle prossime ore, così come con il Monaco.

Il club francese ha proposto un prestito con diritto di riscatto per l'olandese, ma non alle cifre che vorrebbe la Lazio che chiede anche l'obbligo a condizioni facilmente raggiungibili. L'affare si potrebbe sbloccare nei giorni finali di mercato, salvo ribaltoni o nuovi inserimenti di altre squadre. Quello che sembra ormai certo è che Noslin lascerà presto la Capitale.