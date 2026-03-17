Serie A, quanti minuti per gli italiani? La posizione della Lazio
17.03.2026 19:45 di Simone Locusta
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Si avvicina il playoff per l'accedere al prossimo mondiale che si giocherà in estate. L'Italia se la vedrà con l'Irlanda del Nord e il tema dello sviluppo del calcio italiano torna in auge, come accade periodicamente.
In previsione di un ritorno tra le selezioni più importanti, l'Italia deve necessariamente passare per uno sviluppo migliore dei calciatori italiani, dandogli più spazio e facendoli giocare di più.
In una classifica stilata da Kickest sui minuti concessi ai calciatori italiani, stupisce il Como: la squadra allenata da Fabregas infatti è il fanalino di coda con un solo minuto concesso a un calciatore italiano. La Lazio, invece, si trova alla quinta posizione con 12.255 minuti.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.