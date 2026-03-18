Lazio, Sarri ritrova Romagnoli: oggi un test in vista di Bologna

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RASSEGNA STAMPA - La coppia Gila-Provstgaard ha dato ottime risposte nella partita contro il Milan. Il centrale spagnolo ha dominato tutti e novanta i minuti di gioco con una delle migliori prestazioni da quando indossa la maglia biancoceleste. Il danese ha approfittato dello stato di forma del compagno regalando una prova di ottima qualità e grande attenzione.

ROMAGNOLI TORNA TITOLARE? In vista del prossimo appuntamento contro il Bologna, però, il classe 2003 potrebbe tornare in panchina. Nonostante in questa stagione stia giocando spesso e volentieri ad alti livelli, Maurizio Sarri potrebbe preferirgli un Alessio Romagnoli che sarebbe prossimo al rientro. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Messaggero, infatti, nella giornata di oggi il centrale romano dovrebbe fare un tentativo in gruppo. Un provino per valutarne le condizioni, dopo lo stop accusato contro il Sassuolo che lo aveva costretto a lasciare il campo dopo 45'. Il polpaccio di Romagnoli, in effetti, sta meglio già da qualche giorno, nonostante la mancata convocazione contro il Milan a scopo precauzionale.

REGIA - A restare nuovamente fuori sarà Danilo Cataldi che verrà sostituito da Patric in cabina di regia. Il centrale spagnolo ha messo in mostra ottime qualità da regista sia nell'ora giocata contro il Sassuolo, sia nei 99 minuti contro il Milan. Ha tempi di gioco, movimenti e rapidità di costruzione. Caratteristiche che Sarri apprezza e che gli permettono di non far sentire l'assenza di Cataldi e del lungodegente Rovella. A questi si aggiunge anche Toma Basic che neanche contro il Bologna tornerà a disposizione.