Italia, Gattuso ha un giocatore in più tra cui scegliere: ecco chi è
Solo dieci giorni alla gara più importante della stagione per l’Italia di Gattuso che, sfiderà l’Irlanda del Nord, per provare a proseguire il suo percorso verso il Mondiale del 2026.
Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica il ct, tra le opzioni a sua disposizione, ha anche un “nuovo calciatore”.
Il difensore dell’Atalanta Honest Ahanor ha infatti ottenuto la cittadinanza italiana. Il classe 2008 è nato ad Aversa da genitori proveniente dalla Nigeria e ha dovuto attendere il compimento dei 18 anni di età per poter avviare l’iter.
Ahanor potrà quindi essere convocato da Gattuso, se vorrà, ma rimarrà a disposizione anche dell’Under 21 di Baldini che sfiderà la Macedonia del Nord e la Svezia per qualificarsi all’Europeo di categoria.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.