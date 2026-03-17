FORMELLO - Lazio, la ripresa: Basic ancora out, Romagnoli ci prova

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Un’altra gara senza Basic. Ancora out il croato, fermo ormai da un mese e mezzo per un’infiammazione all’adduttore. Nelle scorse settimane ha sempre provato a rientrare, ma senza successo. Ora salterà anche la trasferta contro il Bologna, l’ultima prima della sosta per le Nazionali (il ct della Croazia Dalic l’aveva inserito nella lista dei preconvocati). In regia, quindi, toccherà nuovamente a Patric, con Dele-Bashiru e Taylor come mezzali

Gli altri assenti saranno Rovella (stagione finita) e Cataldi, che tornerà a disposizione ad aprile contro il Parma. C’è qualche chance, invece, per il recupero di Romagnoli, tenuto a riposo contro il Milan per un problema al polpaccio. Nei prossimi giorni farà dei provini sul campo: potrebbe farcela e riprendere posto al centro di fianco a Gila. In caso di nuovo forfait giocherà Provstgaard (chiamato dalla Danimarca).

Per il resto della difesa di fronte a Motta (sempre out Provedel), solo conferme per Nuno Tavares e Marusic dall’inizio. Lo stesso vale per l’attacco: non sono previsti cambi, anche al Dall’Ara saranno titolari Isaksen, Maldini e Zaccagni. Dopo la ripresa odierna, tra mercoledì (doppia seduta) e giovedì scatteranno le prove tattiche; poi gli allenamenti di venerdì pomeriggio e di sabato mattina chiuderanno la preparazione. In panchina domenica ci sarà il vice Ianni: Sarri è squalificato.