Bologna, Italiano in ansia tra Lazio e Roma: brutto infortunio per un titolare
RASSEGNA STAMPA - La Lazio pensa al Bologna, il Bologna pensa alla Roma. La fortuna di non giocare le coppe europee è quella di avere più tempo per preparare la prossima partita di campionato, una gioia amara per una stagione senza brividi continentali. Una fortuna di cui non potrà godere la squadra di Vincenzo Italiano che domani, giovedì 19 marzo, dovrà giocarsi il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, in programma alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma.
IL RITORNO CONTRO LA ROMA - L'andata terminata 1-1 al Dall'Ara rende la sfida della Capitale una vera e propria finale per strappare il pass per il prossimo turno della competizione.Il pensiero di Italiano è, quindi, rivolto tutto alla Roma. L'allenatore felsineo non potrà risparmiare nessun titolare, ma dovrà mandare in campo la miglior formazione possibile per proseguire il proprio cammino europeo. Compatibilmente, però, con gli infortuni. Le ultime due notizie in casa Bologna, infatti, preoccupano e non poco i rossoblù.
DUE ASSENTI IN VISTA DELLA LAZIO - Da una parte c'è l'ennesimo infortunio di Lukasz Skorupski. Il portiere polacco a causa di una una lesione di medio-alto grado del bicipite femorale sinistro dovrà stare fuori dalle 6 alle 8 settimane, saltando anche la sfida di domenica alle 15.00 contro la Lazio. Dall'altra c'è quello dell'ex della partita Lorenzo De Silvestri. Il prodotto del settore giovanile biancoceleste non partirà per Roma e, quindi, per la Roma ma probabilmente non recupererà neanche in vista dell'ennesima sfida con il suo passato. Il terzino classe 1988, infatti, dovrà stare fuori almeno 20 giorni per una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Le uniche buone notizie arrivano sul fronte Nikola Moro, tornato a disposizione dopo la botta subita contro il Sassuolo.