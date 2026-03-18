Lazio, con Sarri ci si vede dopo la sosta: contro il Bologna Ianni in panchina
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri non sarà in panchina a Bologna: dopo l’espulsione rimediata nei secondi finali di Lazio-Milan, infatti, il Giudice sportivo lo ha squalificato per un turno. Il tecnico tornerà regolarmente dopo la sosta, in occasione della sfida contro il Parma.
La decisione è legata a quanto accaduto nel recupero della gara: secondo il referto, Sarri avrebbe lasciato l’area tecnica protestando in modo ritenuto irrispettoso nei confronti della direzione arbitrale. Un episodio segnalato dal quarto uomo e che ha portato alla squalifica. Diversa, però, la versione dell’allenatore biancoceleste, che, ricorda il Corriere dello Sport, in conferenza ha parlato di una protesta sì accesa, ma senza offese, nata per chiedere spiegazioni sui minuti di recupero concessi oltre il previsto.
Al suo posto, nella trasferta contro il Bologna, ci sarà il vice Marco Ianni. Collaboratore fidato di Sarri, Ianni è ormai una presenza stabile nello staff e ne incarna anche il temperamento acceso, come dimostrato in passato da alcuni confronti vivaci in panchina, tra cui quello con Massimiliano Allegri e le tensioni con José Mourinho.