Lazio, Giuffredi cita Zaccagni: “Non è un caso se…”
17.03.2026 20:30 di Mauro Rossi
Lunga intervista rilasciata da Mario Giuffredi ai microfoni di Radio CRC. L’agente, che cura tra gli altri gli interessi anche di Mattia Zaccagni oltre a Hysaj nella Lazio, ha spiegato la strategia che lo guida nella scelta dei giocatori da seguire: “Quando scegliamo i calciatori, cerchiamo sempre di non sbagliare gli uomini e questo è l’aspetto del nostro lavoro di cui vado più orgoglioso”. Poi, parlando proprio del capitano biancoceleste, ha aggiunto: “Non è un caso che Zaccagni sia capitano alla Lazio”.