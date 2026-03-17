Lazio, Caprai: “Motta, futuro assicurato. Differenze con Provedel? Vi spiego”

Due gare e due vittorie per Edoardo Motta tra i pali della Lazio. L’ex portiere della Reggiana sarà il titolare fino al termine della stagione visto l’infortunio di Provedel e, proprio per parlare delle sue prestazioni, è intervenuto ai microfoni di Radiosei Riccardo Caprai. Queste le sue parole: “La Lazio ha creduto in Motta, un ragazzo scuola Juventus che già anni fa aveva gli occhi puntati addoso di professionisti che dovrebbero lavorare su questi talenti, valorizzandoli. Non è stato così, la Juventus non c’ha creduto”.

“È la storia di tanti altri ragazzi validi dei quali non si nota il talento. Lui ce l’ha. Ha coraggio, lo sta dimostrando. Un plauso allo staff di Sarri, l’acquisto è stato fatto da loro. Così come era stato preferito Provedel a Maximiano, così come è stato scelto Mandas. È un ragazzo molto serio, lavora tantissimo e si vede con quale maturità sta riversando tutto in campo. Con il Milan c’era lo stadio pieno, con grande energia. Se non hai carattere sono guai. Se Motta sbaglia l’uscita su Leao e quella su Pavlovic le cose cambiano”.

“Sta sfruttando questa occasione alla grandissima. Quelle due situazioni sottolineano la sua voglia di determinare, di prendersi le responsabilità. Difetti? Avendo 21 anni non può essere completo. Non ha la comprensione del gioco con i piedi di Provedel. In tal senso deve lavorare tantissimo, ha delle lacune importanti. Ma è un portiere forte. se continuerà a lavorare con questa serietà e voglia di crescere avrà il futuro assicurato. Andrà supportato quando arriveranno gli errori. È giovane, li farà”.