Cremonese, Nicola verso l'esonero: già pronto il suo sostituto
17.03.2026 22:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Davide Nicola è sempre più vicino all'esonero dalla Cremonese. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club sembra aver preso la sua decisione: nelle prossime ore si separerà dal tecnico dopo l'ultima sconfitta per 1-4 contro la Fiorentina. Il sostituto con ogni probabilità sarà Marco Giampaolo, con cui si va verso la chiusura formale dell'accordo.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.