Orsi: "I romanisti hanno sempre una scusa, il Como ha dominato!"
17.03.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
Riguardo Como - Roma non si parla d'altro che dell'espulsione di Wesley nel secondo tempo, che ha lasciato la squadra di Gasperini in dieci, poi sconfitta in rimonta. Sul tema arbitrale e sulla gara è intervenuto l'ex portiere della Lazio (tra le altre) Fernando Orsi, che ai microfoni di Radio Radio se l'è presa con i tifosi romanisti e con le loro continue proteste. Di seguito le sue parole: “Parlare dell’espulsione di Wesley non ha senso! Il Como ha dominato la Roma: i romanisti hanno sempre una scusa, fatela finita!“.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.