Roma, notte di terrore per El Aynaoui: sequestrato in casa
17.03.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Una notte di terrore quella vissuta dal calciatore della Roma El Aynaoui che ha subito una rapina con tanto di sequestro di persona nella sua abitazione in zona Castel Fusano a Roma. Intorno alle tre di notte una banda di sei uomini vestiti di nero, armati e con il volto coperto sono entrati in casa dopo aver scassinato una grata della finestra del salone... <<< EL AYNAOUI >>>
autore
Jessica Reatini
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