Italia, a Ostia e Fiumicino arriva 'Onda Azzurra': Coppa del Mondo, palloni e maglie
RASSEGNA STAMPA - Arriva “Onda Azzurra, oltre la partita”, l’iniziativa promossa dall’Asd Ostia Calcio 1884 che il 28 e 29 marzo porterà tra Ostia e Fiumicino un evento dedicato alla storia della Nazionale e ai valori dello sport.
Il cuore della manifestazione sarà la mostra “Un secolo d’Azzurro”, patrocinata dalla Figc e promossa dall’associazione Sant’Anna, che racconterà la storia della Nazionale italiana attraverso l'esposizione della Coppa del Mondo, di palloni, scarpe e maglie indossate dai grandi protagonisti del calcio azzurro.
L’esposizione aprirà sabato 28 marzo alle 10 nei locali della Fondazione Roma Litorale sul lungomare di Ostia, mentre a Fiumicino, nella sede comunale, verrà allestito un secondo spazio espositivo dedicato al tema “Calcio e volo”. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'iniziativa nasce anche con uno scopo sociale, ovvero: avvicinare i più giovani al calcio e trasmettere i valori dello sport.