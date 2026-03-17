Lazio, Isaksen e Provstgaard convocati con la Danimarca: la lista completa
17.03.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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È stata diramata la lista dei convocati della Danimarca da parte del ct Riemer per i playoff Mondiali di marzo. Nell'elenco sono presenti due giocatori della Lazio, ovvero Gustav Isaksen e Oliver Prostgaard. Per il centrale si tratta della prima convocazione con la Nazionale maggiore. Di seguito tutti i nomi.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.