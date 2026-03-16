Lazio, Zaccagni parla ai tifosi: "Insieme non saremo mai sconfitti!" - FOTO
16.03.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Zaccagni festeggia la vittoria contro il Milan. Il capitano della Lazio ha pubblicato un post su Instagram a seguito del successo all'Olimpico contro i rossoneri, ringraziando i tifosi che sono rientrati allo stadio per sostenere la squadra. Di seguito le immagini e ciò che ha scritto: "Stagione difficile, complicata sotto tanti punti di vista. Ma una cosa è certa, INSIEME… indipendentemente dai risultati non saremo mai sconfitti, perché con voi al nostro fianco non abbiamo paura di niente. GRAZIE".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.