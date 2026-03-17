Lazio, rientro da valutare per Basic. Conferme per Patric e Dele a Bologna
RASSEGNA STAMPA - Ancora una volta fuori dai convocati Toma Basic nella gara con il Milan. Il centrocampista della Lazio continua a lamentare dolore ed è fuori da oltre un mese per un’infiammazione agli adduttori con interessamento di un tendine. Il test della scorsa settimana non ha dato esito positivo, un nuovo tentativo, riporta il Corriere dello Sport, verrà fatto in questa settimana di avvicinamento alla sfida col Bologna.
Il recupero di Basic sarebbe fondamentale da un punto di vista numerico, considerando il centrocampo ridotto all’osso per gli infortuni di Rovella e Cataldi. Non c’è però più fretta nell’ottica di una titolarità: stanno infatti arrivando risposte convincenti da Dele-Bashiru, che viaggia verso la conferma con il Bologna e appare sempre più inserito negli schemi di Sarri. Dovrebbe essere a prescindere poi anche Patric, estremamente convincente da vertice basso contro il Milan.