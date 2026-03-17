Italia, Gattuso studia i convocati per i playoff: c'è Zaccagni, dubbio Maldini

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RASSEGNA STAMPA - L'Italia sembra fatta. Gattuso pesca anche dalla Lazio per compilare la sua lista dei convocati in vista dei playoff (prima Irlanda del Nord, poi forse una tra Galles e Bosnia) per il Mondiale di quest'estate. Tra ali-trequartisti rientrerà sicuramente Zaccagni, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Eroe contro la Croazia all'ultimo Europeo, il capitano biancoceleste ci sarà.

Il dubbio resta su Daniel Maldini. Arrivato a gennaio dall'Atalanta, Sarri lo sta utilizzando da punta centrale. Ora si gioca il posto con Coppola, Bellanova, Orsolini, Ricci e Cambiaghi: la scelta verrà presa a seconda delle esigenze tattiche del ct. Per il resto la squadra è pronta: scartati Zaniolo e Zappacosta, out gli infortunati Verratti, Vergara, Gabbia e Di Lorenzo.

La formazione tipo sarà con Donnarumma in porta; Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa; Politano e Dimarco come esterni; Locatelli tra Barella e Tonali in mediana; e Kean e Retegui in attacco. Nel gruppo ci sarà anche Gatti, così come Palestra, Politano, Pisilli e Frattesi. Speranza anche per Scalvini: se sta bene, Gattuso potrebbe chiamarlo.