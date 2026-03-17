F1 | Ferrari, così puoi vincere in Giappone contro la Mercedes
17.03.2026 13:10 di Giovanni Parterioli
© foto di Ferrari Media Centre
La Ferrari approccia al Gran Premio del Giappone con la speranza di andare a battagliare finalmente con la Mercedes non per il podio ma per la vittoria. Ma ci sono speranze sul tracciato leggendario di Suzuka per la Ferrari. Studiando la situazione e i dati la risposta è sì. C'è un modo con cui la Ferrari potrebbe far sua la gara in Giappone. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, COME VINCERE IN GIAPPONE <<<