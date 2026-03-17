Inter, Cassano provoca: "Può perdere lo scudetto? Se riprendono Inzaghi"
17.03.2026 15:00 di Simone Locusta
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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Antonio Cassano non si nasconde dietro alle sue opinioni forti, anzi. Intervenuto ai microfoni di InterNews.it, l'ex calciatore dei nerazzurri ha risposto in maniera semplice e diretta, ma anche con un filo di ironia e provocazione: "Se l'Inter può perdere lo scudetto? Si, se riprendono Inzaghi". D'altronde, il fatto che 'Fantantonio' non abbia grande stima dell'Inzaghi allenatore è cosa nota.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.