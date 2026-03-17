Champions League, il ritorno degli ottavi: in campo Chelsea, Real e non solo
17.03.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Al via il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Prime gare di questi due giorni: aprono Sporting Lisbona - Bodo/Glimt (si riparte dal 3-0 per i norvegesi) alle 18:45, poi Arsenal - Bayer Leverkusen (1-1 all'andata), Chelsea - PSG (i francesi hanno vinto 5-2 una settimana fa) e Manchester City - Real Madrid (3-0 con tripletta di Valverde al Bernabeu) alle 21. Di seguito il programma completo.
Sporting Lisbona - Bodo/Glimt, ore 18:45;
Arsenal - Bayer Leverkusen, ore 21:00;
Chelsea - PSG, ore 21:00;
Manchester City - Real Madrid, ore 21:00.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.