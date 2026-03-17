Lazio, Marusic convocato dal Montenegro: le scelte del ct Vucinic
17.03.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuova chiamata per Adam Marusic. Il terzino della Lazio è stato convocato dal ct del Montenegro Mirko Vucinic per le amichevoli della prossima sosta di marzo contro Andorra e Slovenia. Il numero 77 biancoceleste lascerà Formello solo dopo la gara di campionato contro il Bologna. Di seguito l'elenco completo.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.