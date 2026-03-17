Lazio, Marusic convocato dal Montenegro: le scelte del ct Vucinic

17.03.2026 11:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Marusic convocato dal Montenegro: le scelte del ct Vucinic

Nuova chiamata per Adam Marusic. Il terzino della Lazio è stato convocato dal ct del Montenegro Mirko Vucinic per le amichevoli della prossima sosta di marzo contro Andorra e Slovenia. Il numero 77 biancoceleste lascerà Formello solo dopo la gara di campionato contro il Bologna. Di seguito l'elenco completo.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.