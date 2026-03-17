Lazio, Sarri ritrova Zaccagni: è in crescita. Ora gli manca solo il gol
RASSEGNA STAMPA - Crescita costante, un passo in avanti ogni partita. Zaccagni migliora ancora, la partita contro il Milan l'ha certificato. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Sarri era soddisfatto dalla sua prestazione tanto da richiamarlo in panchina solamente a sette minuti dalla fine. Un segnale di quanto abbia apprezzato il suo sacrificio in campo.
Poco incisivo in fase d'attacco, ma preziosissimo in fase di ripiegamento e di copertura con Tavares sulla stessa fascia. Il capitano si sta riprendendo piano piano la sua Lazio dopo l'infortunio di fine gennaio, in attesa di sbloccarsi anche in zona offensiva: l'ultima rete in campionato (tre totali, quattro contando anche la Coppa Italia) risale a inizio novembre contro il Cagliari.
La gioia del gol gli sta mancando, ma intanto domenica sera ha strappato gli applausi a scena aperta dei 50mila dell'Olimpico che hanno apprezzato il suo lavoro. Ora ha un'ultima occasione a Bologna prima della sosta per tornare a esultare, dopo di che si concentrerà sulla Nazionale.