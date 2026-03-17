Lazio, Briga richiama la coreografia bloccata: "Libertà"
17.03.2026 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Continua a far parlare la coreografia bloccata in Tribuna Tevere prima del fischio d'inizio di Lazio - Milan. Nel settore sarebbe dovuta uscire la scritta 'Libertà', formata da dei cartoncini bianchi. A circa un'ora dalla partita, però, la scenografia è stata fermata nonostante fosse già stata autorizzata come quella poi mostrata in Curva Nord. Su questo si è espresso anche il cantante e tifoso laziale Mattia Briga, che su X ha scritto proprio la parola 'Libertà' con un cuore bianco e uno celeste. Di seguito il suo post.
LIBERTÀ 🩵— BRIGA (@MattiaBriga) March 16, 2026
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.