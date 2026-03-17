Lazio - Milan, tensioni tra Leao e Pulisic: ecco perché Rafa si è infuriato
RASSEGNA STAMPA - Pressione e il senso d’impotenza in campo hanno portato Rafael Leao a scontrarsi con Massimiliano Allegri. Proprio l’anno scorso all’Olimpico aveva scelto, insieme a Theo Hernandez, di non unirsi al resto della squadra durante un cooling break mentre Fonseca dava indicazioni a tutti.
Domenica sera però, contro la Lazio, il motivo che ha scatenato la protesta al momento della sostituzione è legata più a una questione tattica e di movimenti non assecondati. Come riporta il Corriere dello Sport, secondo Leao ciò che lo ha infastidito sono stati i palloni non ricevuti durante i suoi scatti verso la porta avversaria, arrabbiandosi così con Pulisic per non averlo assecondato nei movimenti in almeno un paio di circostanze.
Per questo nel momento della sostituzione Leao si è infuriato calciando bottigliette e scaraventando il giubbotto a terra, perché chiedeva di rimanere in campo per contribuire a far segnare la squadra in una partita decisiva per la stagione rossonera.