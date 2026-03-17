Lazio, Greenwood può sbarcare in Italia: lo vuole una big di A
17.03.2026 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Greenwood può lasciare il Marsiglia. Dopo essere stato vicinissimo all'Italia e soprattutto alla Lazio in passato, ora l'inglese può davvero sbarcare in Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è un'idea della Juventus tra i tre-quattro colpi promessi a Spalletti per il rinnovo di contratto.
È il preferito della società bianconera per rinforzare l'attacco, già trattato nell'estate 2024 dall'ex dt Giuntoli prima del passaggio in Francia. Se l'OM non dovesse qualificarsi in Champions League, allora il classe 2001 potrebbe davvero cambiare maglia. Il prezzo però è elevato: almeno 50 milioni di euro, con una percentuale importante sulla rivendita che spetta allo United. La Vecchia Signora farà un tentativo.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.