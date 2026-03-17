Diao sfotte la Roma e Mancini: “A Como facciamo così” - FOTO
Non è finita nei novanta minuti la gara tra Como e Roma. Il match, vinto dalla squadra di Fabregas, aveva avuto strascichi anche nell’immediato post gara, con le polemiche di Gasperini e il tecnico spagnolo che ha denunciato mancanze di rispetto da parte dell’allenatore giallorosso. A riaccendere la fiamma ci ha pensato poi sui social Assane Diao, esterno dei lombardi e grande protagonista nel corso del match. In un carosello pubblicato sui propri social, infatti, si vedono diverse foto del gara, tra cui quella del contatto che ha portato al rosso per Wesley. Subito dopo, poi, anche un’immagine che ritrae proprio Diao in una posa che sembra irridere Mancini, il tutto seguito dalla didascalia “That’s how we do it”, che si può tradurre con “A Como facciamo così”, accompagnata da una linguaccia che ha scatenato l'ira dei tifosi romanisti.