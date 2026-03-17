Lazio, dubbio Romagnoli: nessun rischio, può tornare dopo la sosta

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RASSEGNA STAMPA - Riflessioni in corso a Formello, saranno il campo e lo staff medico a emettere il verdetto su Alessio Romagnoli. Il centrale è vicino al rientro e può tornare già nella prossima gara, che vedrà la Lazio impegnata sul campo del Bologna. L’ematoma nato dalla contusione rimediata in Coppa Italia con l’Atalanta non si era completamente riassorbito prima della gara con il Milan e per questo non è stato rischiato. In settimana proverà a tornare regolarmente in gruppo ma, come riporta il Corriere dello Sport, un suo impiego in Emilia non è ancora certo.

Non ci sarà solo il campo a decidere sull’eventuale presenza dal primo minuto, ma anche attente riflessioni con lo staff. Dopo la gara con il Bologna, infatti, il campionato si fermerà per l’ultima sosta per le nazionali della stagione. Ci saranno quindi due settimane per risolvere con calma i vari acciacchi e per ritrovare il migliore stato di forma. Per questo, e anche pensando alla gara di coppa del 22 aprile cerchiata in rosso sul calendario, la Lazio potrebbe scegliere di non rischiare Romagnoli. Anche perché intanto la prestazione offerta da Provstgaard contro il Milan ha dato ampie garanzie, testimoniando una crescita evidente gara dopo gara.