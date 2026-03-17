Lazio, bentornato clean sheet: cresce il dato stagionale
RASSEGNA STAMPA - Finalmente un nuovo clean sheet. Mancava dal 2025 una porta inviolata per la Lazio: l’apertura del mercato e il crollo delle certezze biancocelesti avevano fatto perdere alla squadra quella solidità granitica che Sarri era riuscito a ritrovare dopo un anno ballerino dal punto di vista difensivo con Baroni. Nelle ultime gare stanno però arrivando segnali incoraggianti di ripresa, confermati proprio dalla nuova porta inviolata conquistata dai biancocelesti contro il Milan.
È stata la prima per Motta con la maglia della Lazio e, come riporta il Corriere dello Sport, aumenta il dato dei clean sheet stagionali. Sono 14 in totale, di cui 13 in campionato e uno in Coppa Italia, ancora contro il Milan. Quest’ultimo era stato conquistato da Mandas nell’unica presenza stagionale con la maglia biancoceleste mentre gli altri 12 in campionato appartengono tutti a Provedel.