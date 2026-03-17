Lazio, Patric leader regista: i dati lo incensano il migliore col Milan

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RASSEGNA STAMPA - Una nuova Lazio, un cambio dettato soprattutto dall'emergenza infortuni. Patric quando c'è una difficoltà si fa sempre trovare pronto e più che mai nella notte dell’Olimpico contro il Milan. Chiamato a reinventarsi regista per l’emergenza totale a centrocampo, ha risposto chiudendo la gara da migliore in campo e la fascia di capitano al braccio dopo l’uscita di Zaccagni.

Come riporta il Corriere dello Sport, Sarri lo aveva già provato in quella posizione nelle settimane precedenti in allenamento poi senza Rovella, Cataldi e Basic, la scelta è diventata obbligata. Patric ha giocato 99 minuti con personalità e lucidità anche nei momenti più complicati della gara. I dati raccontano una prestazione di altissimo livello: un tiro, 54 passaggi riusciti, 16 giocate in avanti per accelerare la manovra e ben 7 palloni recuperati. Non finisce qui: 13,164 chilometri percorsi, record assoluto tra tutti i giocatori in campo.

La serata contro il Milan ha dimostrato ancora una volta quanto Patric sia diventato una figura preziosa per questa Lazio, un difensore capace trasformarsi in regista e tenere la bandiera della flotta.