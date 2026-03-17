Sabatini: “La Lazio è dei tifosi, Lotito deve rendersene conto”
Protagonista del podcast Numer1 anche Sandro Sabatini. Il noto giornalista ha affrontato quanto accaduto prima del fischio d’inizio della gara tra Lazio e Milan in Tribuna Tevere, con la scelta di vietare l’esposizione di una scenografia già approvata. Queste le sue parole: “La cronaca è che in questo momento Lotito deve rendersi conto che la Lazio è dei tifosi. Non con il modo di dire populista solito, ma dei tifosi nel senso della comunicazione. Chi sta guidando la Lazio adesso, chi sta orientando anche le opinioni dei non laziali adesso, sono i tifosi con le loro manifestazioni. Se Lotito è intelligente come credo ne terrà conto, se invece continuerà ad arroccarsi nel suo mondo di io sono io, la Lazio è mia e ci faccio quello che mi pare secondo me rischia molto”.