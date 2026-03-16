Lazio, Isaksen è l'incubo delle big: quanti gol segnati contro le grandi
Devastante contro le big. È sempre Isaksen che spaventa le grandi del campionato. L'ha fatto di nuovo all'Olimpico, contro il Milan, sverniciando Estupiñan e segnando il gol decisivo nel primo tempo. Nessuna novità: da quando è arrivato nella Capitale ha sempre fatto male alle squadre più avanti in classifica.
I rossoneri sono solo l'ultima squadra di una lunga serie. La striscia era iniziata nella sua prima stagione vissuta con la maglia della Lazio (2023/24), con la rete dell'1-0 (poi finita 1-2) realizzata al Bologna di Thiago Motta (qualificato in Champions League a fine anno). Poi ancora, con Baroni in panchina, due gol consecutivi contro il Napoli di Conte (campione d'Italia a maggio): una per la vittoria al Maradona, l'altra per il vantaggio iniziale (2-2 finale).
Sempre l'anno scorso, il danese ha messo la firma anche sul successo (0-1) contro l'Atalanta ad aprile, su assist di Dele-Bashiru. In questa stagione, tre delle quattro reti segnate in campionati sono arrivati proprio contro una big. Il primo nel pari contro il Bologna (1-1), il secondo contro la Juventus a Torino (2-2) e il terzo proprio contro il Milan all'Olimpico (1-0).
Una bellissima tradizione che Isaksen sta portando avanti: nelle sette partite in cui ha segnato contro una squadra più in alto in classifica, la Lazio ha perso solo una volta (contro il Bologna nel 2023/24, poi 3 vittorie e 3 pareggi). Contro le big, i tifosi sanno a chi affidarsi.