Zazzaroni: “Lotito permetta ai tifosi di esprimere ciò che pensano civilmente”

TUTTOmercatoWEB.com

C’è anche la gara tra Lazio e Milan tra gli argomenti trattati nel podcast Numer1. Nello specifico, viene affrontato anche quanto accaduto prima del fischio d’inizio in Tribuna Tevere, con il divieto di esporre la scenografia preparata e già approvata. Questo il pensiero di Ivan Zazzaroni in merito: “Quella coreografia ‘Libertà’ gigantesca sulla Tevere la poteva lasciare ed era un atto di forza sua, di responsabilità anche. Perché vuol dire avere paura della gente e del dissenso, non accettarlo. Era scritto ‘Libertà’, che è una parola bellissima”.

“Era riferito chiaramente a lei presidente, questo mi sembra evidente. Ma avrebbe fatto una cosa di grande coraggio e grande sensibilità nel lasciare che i tifosi dicessero quello che realmente pensano e che lei sa. Non è un’offesa chiedere libertà, tanto sanno perfettamente che lei non venderà e sanno perfettamente che non c’è nessuno dietro. Lo sanno. Ma almeno gli dia la possibilità di esprimere in maniera civile quello che loro pensano. Sono arrivati 50mila, hanno pagato: credo sia stata una cosa brutta non permettere ai tifosi di esprimere la loro opinione in modo serio, sensibile e civile”.