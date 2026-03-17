Open Var chiude? Gli arbitri dicono basta, ma decide la FIGC
RASSEGNA STAMPA - Potrebbe essere terminata dopo due stagioni l’esperienza di Open Var. Il programma che da due anni approfondisce dopo ogni weekend gli episodi arbitrali più discussi della giornata di Serie A potrebbe essere chiuso al termine del campionato, come riporta l’edizione odierna de La Stampa. Dietro la decisione ci sarebbero i tanti errori commessi di questa stagione, con i vertici arbitrali contrari ad andare avanti con il programma.
Nello specifico, i fischietti italiani ritengono che la disponibilità al confronto abbia portato più danni che benefici, a tal punto che un non meglio precisato esponente del mondo arbitrale ha riferito al quotidiano: “Siamo l’unica categoria che si espone così”. Da parte di qualche club di Serie A arriverebbe invece il pensiero che in fondo Open Var “non serve a niente” e che non ha portato i risultati sperati.
L’ultima parola spetta a questo punto alla FIGC, che ogni 12 mesi sottoscrive un accordo con Dazn. Prima, però, andranno in scena contatti con l’AIA in un periodo in cui l’associazione potrebbe andare incontro a diversi cambiamenti che saranno discussi nelle prossime riunioni. Tra le idee in programma quella di rendere gli arbitri professionisti, mentre la Lega Serie A lavora per un codice di condotta che vada a sanzionare i dirigenti colpevoli di proteste nei confronti degli arbitri.