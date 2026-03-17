Lazio, guarda Rayan: convocato dal Brasile in vista del Mondiale
Ancelotti ha fatto le sue scelte. Il ct del Brasile ha diramato la lista dei convocati per la sosta delle Nazionale di marzo, dove i verdeoro affronteranno due amichevoli contro Francia e Croazia. L'ex allenatore del Real Madrid ha chiamato anche Rayan del Bournemouth, che a gennaio la Lazio aveva seguito e provato a prendere. Ora sta stupendo in Premier League ed è stato scelto a tre mesi dal Mondiale. Di seguito l'elenco di tutti i nomi.
Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe);
Difensori: Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (PSG);
Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray);
Attaccanti: Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Olympique Lione), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Joao Pedro (Chelsea), Rayan (Bournemouth), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Vinicius Junior (Real Madrid).