Lazio, Sarri e i complimenti al gruppo: ora è di nuovo unito al suo fianco
17.03.2026 09:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Tutti con Sarri, ancora una volta. Non solo il legame con i tifosi è fortissimo, ma anche quello con il gruppo. La squadra è di nuovo stretta e unita al fianco del tecnico: lo si è visto contro il Milan, che ha certificato la crescita delle ultime partite. Superata la brutta sconfitta contro il Torino, la Lazio sembra aver cambiato marcia.
Il pari nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta e la vittoria nel finale contro il Sassuolo hanno ridato vita ai biancocelesti. Per questo, come riportato da Il Messaggero, da una decina di giorni Sarri fa i complimenti al gruppo perché lo sente nuovamente vicino a lui. E questo si vede chiaramente in campo, a maggior ragione con lo stadio pieno.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.