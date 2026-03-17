Ancelotti esalta Rayan: "Ha qualità, avrà un grande futuro con il Brasile"
17.03.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ancelotti ha convocato Rayan. L'esterno del Bournemouth, cercato a gennaio anche dalla Lazio, rientra nella lista dei convocati del Brasile per le amichevoli contro Francia e Croazia, a pochi mesi dal Mondiale. Il ct ha parlato proprio di lui in conferenza stampa: di seguito le sue parole.
"Rayan avrà un grande futuro con la Seleção. Ha qualità eccelse, è potente, amo il suo atteggiamento in campo. Il suo impatto in Premier League è stato eccellente... e non era affatto facile. Non so se verrà ai Mondiali, ma il suo futuro è luminoso".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.