Bologna, tegola Skorupski: quanto starà fuori il portiere
17.03.2026 15:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Brutte notizie per il Bologna che perde Lukasz Skorupski. Per il portiere l’infortunio è infatti serio, come riporta il comunicato del club.
“Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane”, questa la nota ufficiale.
Al suo posto ci sarà quindi Federico Ravaglia, sia nella gara di Europa League contro la Roma, che nella sfida del Dall’Ara di domenica contro la Lazio.
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Jessica Reatini
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