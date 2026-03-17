Lazio, il messaggio ai tifosi: "Grazie per le emozioni che ci avete regalato" - VD

17.03.2026 16:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, il messaggio ai tifosi: "Grazie per le emozioni che ci avete regalato" - VD
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Con un video pubblicato sui social, la Lazio ha ripercorso la vittoria contro il Milan di domenica sera all'Olimpico dove si vedono i 50mila tifosi rientrati allo stadio, la coreografia e i cori durante la partita. Oltre al filmato c'è anche una dedica speciale da parte della società. Di seguito ciò che è stato scritto e il post: "Notte indimenticabile. Una di quelle da rivivere ancora e ancora. Grazie per le emozioni che ci avete regalato. Tutti insieme, per la nostra Lazio. Più forti che mai".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.