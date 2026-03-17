Lazio, Mattei duro: "Il rapporto società-tifosi sta peggiorando. Lotito..."

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Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, si è esposto in merito alla diatriba tra società e tifoseria, spiegando di come il rapporto si sia ulteriormente deteriorato. Inoltre, sul tavolo della discussione è finito il tema dei rinnovi e non solo. Di seguito le sue parole:

"L’argomento del giorno è la parola ‘libertà’, che appartiene alla Costituzione. Parola non permessa, cancellata, fermata, censurata, usiamo il termine che volete. Poi non ci si espone mai, la replica arriva tramite le agenzie. Il rapporto società-tifosi sta peggiorando e qualcuno, invece di aiutare Lotito, lo sta spingendo verso il basso".

"In tutti i club, le società fanno la comunicazione, decidono, prendono posizione e i tifosi poi pensano, giudicano. Qui la comunicazione la fanno i tifosi, prendendo posizione, decidono e parlando alla gente. La Lazio è in affanno, non riesce a stare al passo con la comunicazione e perde sempre più terreno. Qui la comunicazione è affidata ai tifosi perché la società non è all’altezza".

"I rinnovi sono un problema. Ci sono 9 giocatori in scadenza che avranno tutto l’interesse ad arrivare in scadenza. La società Lazio ha visto che in questa lista ci sono anche i calciatori che guadagnano di più e quindi è nell’interesse comune trovargli una collocazione. Attaccanti? Per me ora Sarri ha una gerarchia chiara: Maldini, Dia, Noslin, Ratkov. Qui decide tutto Lotito, ma una cosa non può controllarla: la formazione".