Giudice Sportivo | Lazio, squalificato Sarri: non ci sarà contro il Bologna

17.03.2026 16:50 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo | Lazio, squalificato Sarri: non ci sarà contro il Bologna
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Confermata la squalifica di una sola giornata per Maurizio Sarri, come si legge nel referto del Giudice Sportivo. Il tecnico della Lazio è stato espulso nell'ultima gara contro il Milan dall'arbitro Guida e sarà costretto a saltare la prossima partita contro il Bologna. Sulla panchina biancoceleste quindi ci sarà il vice Ianni. Di seguito la nota e il motivo del rosso.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

SARRI Maurizio (Lazio): per avere, al 51° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Ammoniti invece Motta, Pedro, Nuno Tavares e Patric.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.