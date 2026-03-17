Giudice Sportivo | Lazio, squalificato Sarri: non ci sarà contro il Bologna
17.03.2026 16:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Confermata la squalifica di una sola giornata per Maurizio Sarri, come si legge nel referto del Giudice Sportivo. Il tecnico della Lazio è stato espulso nell'ultima gara contro il Milan dall'arbitro Guida e sarà costretto a saltare la prossima partita contro il Bologna. Sulla panchina biancoceleste quindi ci sarà il vice Ianni. Di seguito la nota e il motivo del rosso.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SARRI Maurizio (Lazio): per avere, al 51° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
Ammoniti invece Motta, Pedro, Nuno Tavares e Patric.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.