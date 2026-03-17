Transfermarkt assegna gli Oscar: Lazio come miglior film comedy - FOTO
17.03.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La redazione di Transfermarkt ha deciso di assegnare i suoi personalissimi Oscar del campionato di Serie A e non solo. Tra le squadre citate c'è anche la Lazio, ma per un premio di cui non c'è da vantarsi. "Miglior film comedy", si legge nel post pubblicato su Instagram: la scelta è legata alla stagione piuttosto complicata che sta vivendo la società biancoceleste.
Negli altri premi c'è anche l'Inter come miglior film drammatico, Bastoni come migliore stunt, Leao come miglior attore drammatico e Massara come miglior casting. Di seguito le foto.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.