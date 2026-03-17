Italia, il ct dell'Irlanda del Nord sogna l'impresa: "Se vogliamo vincere..."
Michael O'Neill, c.t. dell’Irlanda del Nord, è intervenuto in conferenza stampa dopo aver diramato l’elenco dei convocati per l’andata del playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali. La nazionale biancoverde affronterà l’Italia il 26 marzo a Bergamo e sogna l'impresa. Di seguito le parole di O'Neill:
"Se riuscissimo a raggiungere questo obiettivo, sarebbe un'impresa paragonabile a quella compiuta da una qualsiasi squadra dell'Irlanda del Nord, superare due trasferte sarà una sfida enorme, ma abbiamo l'opportunità di scrivere i nostri nomi nella storia del calcio nordirlandese. E abbiamo intenzione di fare tutto il possibile per riuscirci".
"Beh, sono l'Italia no? Sarà una partita molto, molto difficile e su questo non c'è dubbio. Dovremo fare un passo avanti, nella nostra rosa abbiamo 13 giocatori di Championship, quattro di Premier League e tutto il resto tra League One (terzo livello inglese) o altri tornei. Contro la Germania, nonostante non abbiamo ottenuto il risultato sperato, abbiamo dimostrato di poterci stare. Ora però ci servirà quel passo in più, se vogliamo vincere la partita e andare davvero ai Mondiali".