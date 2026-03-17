Bologna, non solo Skorupski: si ferma anche De Silvestri, salta Roma e Lazio
17.03.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Altra tegola per Italiano. Oltre a Skorupski, nella gara contro il Sassuolo si è infortunato anche Lorenzo De Silvestri, che ha riportato "una lesione di primo grado al bicipite femorale destro". Il terzino del Bologna quindi rimarrà fuori per tre settimane e salterà sicuramente le prossime partita contro la Roma in Europa League e contro la Lazio in campionato.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.