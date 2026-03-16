La Lazio ritrova Patric: novanta minuti in campo, da quanto non accadeva
Una serata da incorniciare per la Lazio. Il successo contro il Milan non sposterà molto in termini di classifica ma vale tanto per la prestazione messa in campo dalla squadra di Sarri e per la splendida cornice regalata dai tifosi, tornati sugli spalti per l’occasione. La gara dell’Olimpico però vale tanto anche per Patric, costretto a giocare da vertice basso di centrocampo vista l’assenza di Rovella, Cataldi e Basic. Lo spagnolo è stato autore di una prova da applausi, che ha convinto tifosi e addetti ai lavori. Ma, soprattutto, è tornato a giocare una partita intera per la prima volta da oltre un anno. Prima della gara contro il Milan, infatti, l’ultima volta in cui la Lazio aveva potuto contare su Patric per tutti i novanta minuti risale al 16 dicembre 2024, quando i biancocelesti all’epoca guidati da Baroni subirono una pesante sconfitta casalinga dall’Inter.