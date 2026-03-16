Lazio, Dele-Bashiru esalta Isaksen: "Bravo Robben!". Il siparietto - FOTO
16.03.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Una notte da sogno per Gustav Isaksen. Il suo gol nel primo tempo, superando Estupiñan e battendo Maignan, ha fermato la corsa verso l'Inter capolista del Milan di Allegri, regalando la vittoria a tutto il popolo biancoceleste tornato all'Olimpico. I suoi compagni si sono tutti complimentati con lui per la sua prestazione, commentando il suo ultimo post su Instagram relativo alla partita. Tra questi c'è anche Dele-Bashiru che ha scritto: "Bravo Robben", con conseguente like del danese. Un paragone che ha fatto impazzire di gioia anche tutti i tifosi che hanno risposto in massa al nigeriano. Di seguito la foto.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.