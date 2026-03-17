Open Var | Como - Roma, Tommasi: "Wesley - Diao, c'è contatto. Giusto il giallo"
17.03.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nell'ultimo episodio di Open Var si è parlato dell'espulsione di Wesley contro il Como, tanto discussa da parte dei tifosi della Roma. A commentare la decisione dell'arbitro di Massa è intervenuto il componente della CAN Dino Tommasi, che ha spiegato la dinamica. Di seguito le sue parole: "Il VAR cerca subito l'eventualità di scambio di persona, in realtà poi vedono che il contatto avviene fra il ginocchio di Wesley e Diao, quindi avallano la scelta dell'arbitro. E lì ne deriva un giallo per potenziale azione pericolosa. Nel momento in cui l'arbitro fischia è corretto il giallo, da campo e per dinamica la cosa è sostenibile".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.